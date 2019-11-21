Прикольные стоп-кадры, которые заставят вас посмеяться

Девятнадцать прикольных моментов, запечатлённых людьми с отличной реакцией, быстрой фотокамерой и изрядной долей везения. Ведь такие мгновения специально не сфотографируешь!