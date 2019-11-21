Курьезные моменты и приколы со всего мира

Качественный юмор — это позитивное остроумие, т. е. радостная готовность реагировать позитивно на действия людей и проявления жизни. Именно поэтому юмор — это реальная возможность изменить мир к лучшему с помощью улыбки, поскольку улыбка дает возможность легко преодолевать препятствия и освобождает от уныния и скуки.