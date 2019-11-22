Щепотка фиаско и немного "ой-ой-ой": "идеальный" рецепт завтрака

Казалось бы, что может быть легче, чем приготовить самую наипростецкую яичницу? Но особо талантливые горе-повара умудряются превратить не только её, но и другие блюда в одно большое "ой-ой-ой", ведь они знают главный ингредиент провального рецепта — и это неудача. Щепотки фиаско достаточно, чтобы испортить всё, что угодно — и фотографии гурманов-потерпевших это только доказывают!