"Мы не будем никого заводить!": главы семей, которые не хотели питомцев

Всем детям хочется принести домой кошечку или собачку. Да что там детям! Дай волю некоторым взрослым, они заведут целый зоопарк. Поэтому практически у каждого папы есть особая функция — сказать своё суровое «Ты не пройдёшь!» любому зверю, которого тащат в дом жена и дети. Только угадайте, кто потом больше всех будет сюсюкаться и возиться с питомцем? Ну конечно, папа. Перед вами отцы, которые когда-то были категорически против животных. Когда-то.