Дизайнером быть трудно, а хорошим - еще труднее: эти же персонажи не заморачивались

Ох, и нелегка работа дизайнера! Стараешься-стараешься, а чуть-чуть не углядел и всё! Вся работа насмарку. Ведь достаточно одной маленькой упущенной детали, небольшого косячка, и весь концепт превращается в сущую нелепицу. Мы собрали несколько примеров дизайнерских провалов, при взгляде на которые удержаться от улыбки просто невозможно.