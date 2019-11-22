Расфантазировались: что получается, когда разрешают сделать как хочешь

Помните старые детские задания, где нужно дорисовать зверушку на основе уже готовых лапок и морды? Стоит взрослым добраться до них, как начинается настоящая вакханалия — прямо как в комментариях к рисунку этого гуся. В паблике Smol Animol Memes подписчикам предложили завершить картинку, на которой уже был готовый клюв, глаз и лапки птицы — оставалось только добавить детали. И художники расфантазировались!