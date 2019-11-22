Расскажите нам, что здесь происходит: фото, которые вызывают больше вопросов, нежели ответов

Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что вокруг нас происходит что-то необычное. Люди с нестандартным способом видения жизни, животные с собственным мнением, странная еда - все это и многое другое мы собрали в нашем сегодняшнем юмористическом обзоре.