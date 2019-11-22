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Когда ты немного неудачник: фото настоящих эпик фэйлов из самой жизни
Настроение на нуле и просто хочется закрыться у себя дома и никого не видеть. Но, если кажется, что хуже уже не будет, стоит посмотреть на снимки из нашего сегодняшнего материала.
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