Когда ты немного неудачник: фото настоящих эпик фэйлов из самой жизни

Настроение на нуле и просто хочется закрыться у себя дома и никого не видеть. Но, если кажется, что хуже уже не будет, стоит посмотреть на снимки из нашего сегодняшнего материала.