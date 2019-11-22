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Пятница, 22.11.2019
Ажиотаж - это их второе имя: "креативные" люди, которым все равно на чужое мнение
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Ажиотаж - это их второе имя: "креативные" люди, которым все равно на чужое мнение

Новая коллекция фотографий, сделанных на улицах городов совершенно разных стран, но свидетельствующих о существовании какой-то особенной касты людей, чувство вкуса и стиля которых выходит за рамки того, к чему мы привыкли. Хорошо это или плохо, судить не будем. Это смешно.
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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