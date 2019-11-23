Мастер-класс искусной манипуляции людьми: а что, это привычное дело для СМИ?

Наивные считают, что средства массовой информации несут людям правду. Циники полагают, что медиа лгут. Но и те, и другие неправы. На самом деле, в сообщениях СМИ всегда есть хотя бы частичка правды. Какая? А это с какой стороны посмотреть.