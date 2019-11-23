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Суббота, 23.11.2019
Оптические иллюзии с ноткой юморка: фото-обманки, которые собьют вас с толку
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Оптические иллюзии с ноткой юморка: фото-обманки, которые собьют вас с толку

Было бы неплохо, если бы прямо сейчас на вас был надет слюнявчик, потому как от просмотра этих фотографий вы можете настолько широко раскрыть глаза, что они выпадут у вас из орбит, и вы рискуете испачкать себе рубашку.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Оптические иллюзии, Смешное, Приколы, Прикол.
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