Оптические иллюзии с ноткой юморка: фото-обманки, которые собьют вас с толку

Было бы неплохо, если бы прямо сейчас на вас был надет слюнявчик, потому как от просмотра этих фотографий вы можете настолько широко раскрыть глаза, что они выпадут у вас из орбит, и вы рискуете испачкать себе рубашку.