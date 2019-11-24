Хуже детей: домашние питомцы, у которых "все под контролем"

Домашние животные ─ те же дети: ни на минуту их нельзя оставить без присмотра! В противном случае, вернувшись, можно стать свидетелем какой-нибудь забавной сцены с животным, застрявшим в ветках дерева или в стуле.