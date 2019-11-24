Мир многоэтажек: самые креативные обращения от жильцов к соседям

Жизнь каждой многоэтажки – отдельный мир со своими правилами. Жители таких домов частенько видят самые разные объявления, на которых юмор иногда граничит с ненавистью соседей друг к другу. Конечно, бывают и позитивные варианты, но чаще всего это предупреждения или просьбы с легким сарказмом, свойственным нашим людям. Вот несколько самых ярких примеров.