"Особенное" чувство стиля: самые "модные" люди на планете

Новая коллекция фотографий, сделанных на улицах городов совершенно разных стран, но свидетельствующих о существовании какой-то особенной касты людей, чувство вкуса и стиля которых выходит за рамки того, к чему мы привыкли. Хорошо это или плохо, судить не будем. Это смешно.