Горький опыт: разочаровательные онлайн-покупки

О, сколько ещё разочарований предстоит испытать людям, которые совершают онлайн-покупки, случайно нарвавшись на продавцов-обманщиков. Как правило, такой горький опыт заканчивается совершенно непотребной вещью, которая останется на память как свидетельство легкомыслия или невезения, либо будет выброшена сразу же в мусорное ведро (после того, конечно, как её фото будет опубликовано в сети).