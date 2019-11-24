До чего дошла фантазия: меганаходчивые "решения" проблем

У некоторых людей есть талант: решать стандартные проблемы нестандартными способами. Именно о таких находчивых умельцах мы и хотим рассказать в нашем материале. А если быть точнее, показать, до чего дошла их фантазия!