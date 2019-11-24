Исконно женские дела: девушки, у которых накопилось немало вопросов к Вселенной

Но то, с каким изяществом, чувством юмора и наивным хлопаньем ресниц представительницы прекрасного пола выходят из любого конфуза, не оставляет шанса остаться равнодушными. Мы предлагаем вам попробовать вместе с девушками из нашей подборки ощутить всю глубину их проблем, несмотря на приступы хохота.