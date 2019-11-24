Фортуна сегодня не на их стороне: когда все идет наперекосяк

Наверняка каждый сможет вспомнить, день, когда все шло наперекосяк. Фортуна будто только и думала, как бы посмеяться над нами. Однако, это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит на снимках нашего материала.