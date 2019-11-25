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Понедельник, 25.11.2019
Милые иллюстрации, которые подарят вам тёплое и уютное настроение
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Милые иллюстрации, которые подарят вам тёплое и уютное настроение

В жизни очень важно уметь наслаждаться мелочами. И об этом отлично знает художница, ведущая Инстаграм-аккаунт Three Under The Rain (Трое под дождём), ведь именно так она и указала в описании. Там она публикует забавные и милые комиксы о себе, своём парне и их собаке Марли. За страничкой следят более 257 тысяч подписчиков.
twizz.ru
Фото: pixabay.com
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