Курьезная коллекция красноречивых казусов, которая коснется каждого Вас ждёт продление жизни путем смехотерапии и улучшение настроения с приобретением правильного настроя. Никаких бабуль и гидромассажа, только забавные картинки и неудержимый позитив. Ну что, готовы? Тогда поехали!