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Нелепые ситуации на дорогах, которые вас рассмешат
Однако, не будем о грустном. В этом материале мы собрали 17 нелепых ситуаций и курьезов, которые происходят на дороге каждый день.
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