Старость в радость: жизнь после пенсии только начинается

Да после пенсии активная жизнь только начинается: сколько вокруг вопросов и проблем, с которыми надо разобраться; сколько вокруг людей, которых надо научить жизни; сколько объектов, за которыми нужен глаз да глаз. Кто всем этим будет заниматься? Правильно - пенсионеры! А мы с вами с удовольствием посмотрим подборку о том, как у них это получается.