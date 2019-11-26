Вижу рифму - сочиняю: самые забавные варианты смешных четверостиший

Сетевой юмор в виде картинок и смешных стишков в рифму, которые совершенно точно вызовут у вас улыбку и поднимут настроение, завершив первый рабочий день недели на позитиве!