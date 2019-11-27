Невозможно удержать смех: никогда не ссорьтесь с парикмахером

Пока вы сидите под пелериной в кресле, парикмахер может сделать с волосами всё, что угодно. Поэтому с ним лучше не ссориться, а то из парикмахерской можно выйти такими, как эти люди…