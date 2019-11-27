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Без неудач в жизни, к сожалению, не обойтись: люди, у которых день не задался
Очередная порция фейлов и неприятных ситуаций, которые происходят в ежедневной жизни, омрачая собой течение повседневности некоторых людей. Желаем вам встречаться с подобными ситуациями только в виде таких фотосборников!
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