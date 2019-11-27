Без неудач в жизни, к сожалению, не обойтись: люди, у которых день не задался

Очередная порция фейлов и неприятных ситуаций, которые происходят в ежедневной жизни, омрачая собой течение повседневности некоторых людей. Желаем вам встречаться с подобными ситуациями только в виде таких фотосборников!