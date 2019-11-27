"Шедевры" свадебной фотосъемки: очень странные фото с брачных церемоний Подборка свадебных фотографий, которые делали фотографы, явно находившиеся под градусом. Да и как можно оставаться трезвым - свадьба ведь, а то, что в альбоме будут такие "шедевры" только добавит повода посмеяться, вспоминая этот незабываемый в жизни молодых день.