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"Шаг влево, шаг вправо - расстрел": дизайнеры, которые знатно лоханулись
Если вы эстет, тонкая натура и хорошо разбираетесь в дизайне и стиле в целом, вам, скорее всего, будет тяжело на это смотреть. Если же вы простой смертный, устойчивый к причудливому человек, то вы можете даже где-то восхититься находчивости декораторов этих интерьеров, тут уж дело вкуса.
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