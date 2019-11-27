Пушистый комочек счастья, который заставит вас улыбнуться Померанский шпиц – это порода собак, которая своей внешностью очаровывает всех вокруг. Кажется, что эти маленькие пушистые шарики состоят из милоты и позитива. Ещё померанцы очень фотогенечны, поэтому хозяева часто публикуют их снимки у себя в социальных сетях, а некоторым даже заводят отдельные странички. Мы собрали для вас подборку шпицев, которых хочется затискать и загладить немедленно.