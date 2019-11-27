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Среда, 27.11.2019
Пушистый комочек счастья, который заставит вас улыбнуться
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Пушистый комочек счастья, который заставит вас улыбнуться

Померанский шпиц – это порода собак, которая своей внешностью очаровывает всех вокруг. Кажется, что эти маленькие пушистые шарики состоят из милоты и позитива. Ещё померанцы очень фотогенечны, поэтому хозяева часто публикуют их снимки у себя в социальных сетях, а некоторым даже заводят отдельные странички. Мы собрали для вас подборку шпицев, которых хочется затискать и загладить немедленно.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Собаки, Животные, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
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