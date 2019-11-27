Чем "радуют" нас современные "дизайнеры": подборка фейлов от горе-ремонтников

Некоторые люди, особенно те, кто занимается дизайном интерьеров и вообще строительством домов, иногда заходят так далеко со своими творческими идеями, что в итоге появляются вот такие странные, откровенно уродливые и непонятные вещи.