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Среда, 27.11.2019
Остановите землю, я сойду: фотошоперы, которых поймали с поличным
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Остановите землю, я сойду: фотошоперы, которых поймали с поличным

Хорошая штука фотошоп! Больше не нужно переживать, если прыщик видно на фото, или кто-то промелькнул на заднем плане. Пара нехитрых манипуляций — и вот у вас уже чистая кожа, а достопримечательность сзади выглядит так, будто туристов от неё специально по вашей просьбе разогнали. Однако некоторые настолько увлекаются обработкой, что теряют связь с реальностью. Но интернет не дремлет! Всегда найдётся те, кто раскроет все тайны и секреты.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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