Остановите землю, я сойду: фотошоперы, которых поймали с поличным

Хорошая штука фотошоп! Больше не нужно переживать, если прыщик видно на фото, или кто-то промелькнул на заднем плане. Пара нехитрых манипуляций — и вот у вас уже чистая кожа, а достопримечательность сзади выглядит так, будто туристов от неё специально по вашей просьбе разогнали. Однако некоторые настолько увлекаются обработкой, что теряют связь с реальностью. Но интернет не дремлет! Всегда найдётся те, кто раскроет все тайны и секреты.