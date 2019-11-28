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Неприятности случаются с каждым: курьезные фотографии
Забавные мелкие, и не очень, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. Эта подборка поднимет вам настроение и точно заставит улыбнуться.
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