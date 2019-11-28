Зима уже на пороге: даже зверюшки уже "утеплились"

Зима приближается. Дни становятся холоднее и темнее, и мы всеми мыслимыми способами тянемся к теплу и уюту, достаем свитера и теплые носки. Но не только людям нужно тепло. Животные тоже наслаждаются долгими зимними вечерами в крошечных шерстяных свитерах и выглядят при этом очаровательно.