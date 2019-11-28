Практически одно и то же: вот что получается, когда заказываешь в Интернете

Покупка одежды онлайн — занятие довольно рискованное… Никогда нельзя быть уверенным на 100%, что тебе придет нужный размер, цвет, соответствующий картинке, да и вообще, та вещь, которую ты заказывал!