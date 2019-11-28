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Заведите кошку и ваша жизнь никогда не станет прежней: жизненные фото
Кто-то может подумать, что это они тренируются перед захватом мира, выявляя слабые стороны человека, а кто-то посчитает, что таким образом они действительно делают дом уютным …после того, как за ними всё уберёшь.
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