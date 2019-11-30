Удачно шуткануть - это мастерство: эта подборка непременно научит вас этому

Жизнь должна быть наполнена радостными событиями, улыбками, позитивом и разными приятными мелочами.

Дабы прекрасное настроение всегда было с вами, мы собрали очередную порцию юмора и забавностей, которые обязательно вас повеселят! Чудесного вам дня!