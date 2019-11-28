Эстетам и тонким натурам не смотреть: странный дизайн интерьера Если вы эстет, тонкая натура и хорошо разбираетесь в дизайне и стиле в целом, вам, скорее всего, будет тяжело на это смотреть. Если же вы простой смертный, устойчивый к причудливому человек, то вы можете даже где-то восхититься находчивости декораторов этих интерьеров, тут уж дело вкуса. Одно можно сказать точно — на этих фото, публикуемых в Инстаграм-профиле pleasehatethesethings, происходит что-то странное.