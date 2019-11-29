Неприятности случаются: эти персонажи знают это не понаслышке

"Бывает так, что иногда приходит в жизнь твою беда, всё рушится, ломается и рвётся", — поётся в одной детской песенке. И мы согласны, действительно, с кем такого не случалось. Главное в таких случаях — не унывать и смотреть на ситуацию с юмором и долей самоиронии. Прямо как герои этих фотографий, которые лицом к лицу столкнулись с самым настоящим невезением.