Такая у них любовь: как кошки показывают свои чувства хозяевам

Эта подборка в очередной раз доказывает, что кошки позволяют нам жить в наших домах. Ох и нелегко с этими пушистыми мерзавцами жить под одной крышей, но что делать, если это любовь?