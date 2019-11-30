"Потрясающие" работы стилистов, у которых руки растут не из того места

Есть действительно талантливые стилисты, которые помогают людям находить свой идеальный образ. А есть стилисты-руки из одного места и люди, у которых полностью отсутствует вкус. Что бывает, если они собираются вместе, вы можете увидеть ниже.