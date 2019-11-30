Показать все, что скрыто: какие они на самом деле - продукты с картинки

В наше время в магазинах представлен огромнейший ассортимент продуктов. Каждый производитель старается выделить свой товар, делая яркие и заманивающие упаковки. Некоторые покупатели приходят в магазин за хлебом, а возвращаются с целым пакетом продуктов, которые соблазнили их своим аппетитным видом. Вот только за красивой обёрткой может скрываться совсем не то, что ожидалось.