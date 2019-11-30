И родители ошибаются: фото, которые доказывают, что быть родителем непросто

Быть родителем нелегко. Нет, не так. Быть родителем вообще не легко! Это постоянная ответственность за жизнь другого человека и ошибки, которые совершаются просто без остановки. Поэтому если вы видите, что какой-то родитель делайте что-то не так, не судите его, ведь он старается.