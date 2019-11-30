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Суббота, 30.11.2019
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Игра слов и несуразные картинки: забавный мастер-класс "как привлечь покупателя"

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Игра слов и несуразные картинки: забавный мастер-класс "как привлечь покупателя"
20:19 Сегодня Телеграф

Представляем вам подборку уморительных рекламных вывесок с юмором и нотками абсурда.

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    Новая порция искрометного юмора для наших читателей. Рекламные вывески, мимо которых просто невозможно пройти спокойно и не засмеяться. Всем хорошего дня и отличного настроения!

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