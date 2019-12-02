Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Ирония и сарказм: вот именно так выглядит переписка двух мужчин
1 / 22

Ирония и сарказм: вот именно так выглядит переписка двух мужчин

А вот мы решили пойти дальше и показать вам переписки, которые передают дружеское настроение, шутки и понимание. Конечно же мы имеем ввиду переписки между мужчинами! Читаем и наслаждаемся, не каждый день такое увидишь.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Юмор, Переписка, Курьезы, Смешные картинки, Смешные фотографии, Приколы, Переписка мужчин.
02:14 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь