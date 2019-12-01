Как поднять настроение, если оно действительно прям ужасное: курьезная фотоколлекция

Вам никогда не будет скучно с человеком, который умеет шутить и знает, как поднять вам настроение. Если в вашей жизни еще нет этого человека, или его прямо сейчас нет рядом, то мы постараемся взвалить на себя тяжелую ношу по вашему увеселению.