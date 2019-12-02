Прикольные чудаки из метро: эти люди обладают странным чувством стиля

Большинство людей стараются сильно не экспериментировать со стилем. Предпочитают проверенные временем варианты причесок и модели одежды без слишком оригинальных элементов. Но для кого-то это является чуть ли не вызовом. Предлагаем Вам шикарную подборку разных интересных личностей и просто забавных ситуаций в метро.