Прикольные картинки для тех, кто не спит

В этом выпуске: новая Тесла для вождя; откуда черпал вдохновение Даль; поклонение банкомату; котеугольник на диване; машина в виде тележки; новый бар, где тебя пошлют; зеленый дракон; каковозик - помощник и другие приколы.