Странный макияж, которые пугает и одновременно смешит

Когда же подобные девушки начнут пользоваться не только косметикой, но и мозгами? Сколько можно пугать людей, нервы, ведь, не железные! Лучше продавать косметику, только после предъявления заключения от психиатора о вменяемости. Ведь таким внешним видом убить можно не подготовленного человека!