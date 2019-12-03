Курьезная фотоколлекция, от которой вы будете в полном непонимании от происходящего

Это могли быть "модники" в метро, чудаковатые коллеги по работе или просто случайные прохожие… Все они разные, но у них все же есть что-то общее — они находятся на "одной волне", и окружающим ее не понять.