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Курьезная фотоколлекция, от которой вы будете в полном непонимании от происходящего
Это могли быть "модники" в метро, чудаковатые коллеги по работе или просто случайные прохожие… Все они разные, но у них все же есть что-то общее — они находятся на "одной волне", и окружающим ее не понять.
Мода, что ты делаешь? Пожалуйста, остановись
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