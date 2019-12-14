Забавненько: самые излюбленные положения во время сна у кошечек

Как говорится, парадокс кота – в распоряжении вся квартира, а он спит на краешке кресла, периодически с него сваливаясь. Но эти коты – настоящие профессионалы! Они могут спать где угодно и, самое главное, как угодно. Внимание! Не стоит повторять, если, конечно, вы не кот.