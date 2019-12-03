Мода, что ты делаешь? Пожалуйста, остановись

Современные девушки и парни порой настолько слепо следуют моде, что превращаются из стиляг в комиков и смехотворных ребят. Сборник фотографий, доказывающих, что сегодняшняя мода просто наповал убивает создаваемыми ею образами, а людей, похоже, сводит с ума.